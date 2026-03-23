日常生活や美しい日本の風景の中に隠れた言葉の「響き」に注目して、ちょっとした思考のトレーニングを楽しんでみませんか？今回は、心が揺れ動くときの表現から、世界の首脳が集まる会議、さらには初夏を思わせる雨の名前までを用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□しい