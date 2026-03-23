【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：45,577.47 ▼443.96（3/20）NASDAQ：21,647.61 ▼443.08（3/20） 1.概況 19日の米国市場は主要3指数が揃って下落しました。18日に開催されたFOMC（米連邦公開市場委員会）後、米国における利下げ観測が後退し、米国株式には下押し圧力がかかりました。FRB（米連邦準備制度理事会）のパウエル議長はFOMC後の記者会見で、利下げを再開するにはインフレ鈍化の進