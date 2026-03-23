MLBの新たな自動ボール・ストライク判定システム（ABS）は、既に審判たちを「祈る」状態に追い込んでいる。スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が22日（日本時間23日）に報じた。21日に行われたジャイアンツ対ガーディアンズのオープン戦。4回、3対0でジャイアンツがリードし、2死一・二塁の場面だった。ジャイアンツの左腕ロビー・レイが、ガーディアンズの三塁手アレックス・ムーニーと対戦。ムーニーが0−2からのシンカ