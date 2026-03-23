オランダ１部アヤックスの日本代表ＤＦ冨安健洋（２７）が１―１で引き分けたフェイエノールト戦（２２日＝日本時間２３日）に先発出場し、右太もも裏を負傷した。冨安はフェイエノールトの日本代表ＤＦ渡辺剛とＦＷ上田綺世との対決が注目された試合で、２試合連続のスタメン出場。左サイドバックとして好パフォーマンスを発揮していたが、１―０とリードして迎えた後半２５分過ぎにアクシデント。冨安が右太もも裏を痛めてピ