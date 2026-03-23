フジテレビ系ドラマ『ヤンドク!』(毎週月曜21:00〜)がこのほど、クランクアップを迎えた。最終話は、きょう23日に放送される。(左から)向井理、橋本環奈主演の橋本環奈は「現場でマツケンサンバを踊ったのは初めての経験でした(笑)」と振り返り、「誰かのバースデーサプライズなど、一つ一つの行事に全力で取り組む情熱が作品にもつながっていた」と充実した撮影期間を語った。向井理は「シリアスなシーンもありましたが、和気あい