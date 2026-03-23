住宅設備機器のインターネット販売を行うミラタップ(所在地：大阪市)は「2026年春 新商品・新サービス発表会」にて、家電市場に初参入すると発表した。その第1弾として、キッチン空間と一体化する冷蔵庫『インヴィエラ ビルトイン冷蔵庫』(本体価格13万8,000円〜)を5月8日に発売する。このほかフルセラミックキッチンの『ジオーラ』の発売、AI社員の採用についても発表した。ミラタップが「2026年春 新商品・新サービス発表会」を