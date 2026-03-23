◆米大リーグオープン戦エンゼルス―ドジャース（２２日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２２日（日本時間２３日午前１０時７分開始予定）、オープン戦の敵地・エンゼルス戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。試合前にはロバーツ監督は、開幕前の最終登板として２３日（日本時間２４日）に佐々木、２４日（同２５日）に大谷が先発することを明かし、「翔平