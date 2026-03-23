◆米男子プロゴルフツアーバルスパー選手権最終日（２２日、フロリダ州・イニスブルック・リゾート＝７３５２ヤード、パー７１）最終ラウンドが行われ、２５位で出た久常涼（ＳＢＳホールディングス）は４バーディ、４ボギーの７１で回り、通算２アンダーの３０位で終えた。平田憲聖（エレコム）は２バーディー、１ボギーの７０、金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）はバーディーなし、１ボギーの７２で回り、ともに通算イ