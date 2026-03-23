【モデルプレス＝2026/03/23】3月30日スタートの「おじゃる丸」（NHK Eテレ／毎週月曜〜木曜：午前8時25分〜8時35分）第29シリーズより、新キービジュアルが解禁。あわせて、エンディングテーマを担当する歌手の氷川きよしが、アニメにも登場することが発表された。【写真】48歳人気歌手「おじゃる丸」登場 和装姿のアニメ設定画公開◆氷川きよし、アニメに登場決定2026年で放送開始から29年目を迎える同アニメ。青空の下、三度笠