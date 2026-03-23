ランニングは無理をしないことが大事！コースは短い距離と長い距離のふたつを用意しよう 気が乗らないときに有効な短距離コース ランニングを習慣化するためには、コース選びも大切です。スタートとゴールを自宅に設定してコースを検討していくのが基本ですが、このときに「２キロメートルと４キロメートル」など、必ず「短い距離」と「長い距離」の２コースを用意しまし