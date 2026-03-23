天と地とすべての生物の創造 万物は神により6日間で生み出された 旧約聖書は神による天地創造から始まります。 多くの宗教が宇宙の始まりの神話をもっていますが、これほど明確に神による創造の過程が述べられているものはありません。 旧約聖書の最初の言葉は「初めに、神は天地を創造された」です。最初に造られたものは光でした。神が「光あれ」と言われ、光が誕生したのです。これによって昼と夜ができました。 神はこの