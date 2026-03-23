東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値184.23高値184.26安値182.60 186.45ハイブレイク 185.36抵抗2 184.79抵抗1 183.70ピボット 183.13支持1 182.04支持2 181.47ローブレイク ポンド円 終値212.44高値212.78安値211.70 213.99ハイブレイク 213.39抵抗2 212.91抵抗1 212.31ピボット 211.83支持1 211.23支持2 210.75ロ&#1254