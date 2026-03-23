東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.36高値9.47安値9.30 9.62ハイブレイク 9.55抵抗2 9.45抵抗1 9.38ピボット 9.28支持1 9.21支持2 9.11ローブレイク シンガポールドル円 終値124.18高値124.33安値123.39 125.48ハイブレイク 124.91抵抗2 124.54抵抗1 123.97ピボット 123.60支持1 123.03支持2 122.66ローブレイ