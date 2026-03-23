東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7023高値0.7097安値0.7005 0.7170ハイブレイク 0.7134抵抗2 0.7078抵抗1 0.7042ピボット 0.6986支持1 0.6950支持2 0.6894ローブレイク キーウィドル 終値0.5832高値0.5892安値0.5818 0.5951ハイブレイク 0.5921抵抗2 0.5877抵抗1 0.5847ピボット 0.5803支持1 0.5773