米国連大使イランは欧州に届く長距離ミサイルを開発している ウォルツ米国連大使はイランは欧州に届く長距離ミサイルを開発していると警告。 イランは欧州の大部分を攻撃可能な長距離弾道ミサイル発射能力を有している。イランは「宇宙計画」と称して長距離ミサイルを開発している、誰もイラン人が月に行くなど思っていないだろう。 トランプ米大統領のイランに対する行動は本当にありがたいことだ。トランプ氏のイラン