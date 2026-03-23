今回は、不倫とモラハラで妻を苦しめた夫の末路についてのエピソードを紹介します。母さんの世話なんかしたくない…「職場の後輩と不倫していた俺。後輩と再婚したいと思い、妻に『離婚したい』と伝えました。妻は離婚を了承しましたが、親権を取られました。また俺の母親が息子をたびたび勝手に連れ去っていたことから、接近禁止令も申し立てられました。妻は離婚にあたり、『不倫だけじゃなく俺のモラハラもひどかった』というこ