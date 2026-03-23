２３日の東京株式市場はリスクオフの流れが加速し、日経平均株価は大幅続落する可能性が高そうだ。きょうの取引は春分の日の祝日の関係で３連休明けとなるが、前週末の欧米株市場がほぼ全面安商状となったことを受け、向かい風の強い地合いとなることが避けられない。欧州株市場ではドイツの主要株価指数であるＤＡＸが２％の下落で３日続落、昨年４月以来の安値に沈んだほか、その他の国々の市場も軒並み下落し下げ幅も総じて大