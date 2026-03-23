・イギリス・ＦＴＳＥ１００ ９９１８．３３（－１４５．１７） ・ドイツ・ＤＡＸ ２２３８０．１９（－４５９．３７） ・フランス・ＣＡＣ４０ ７６６５．６２（－１４２．２５） ・ロシア・ＲＴＳ １０７４．４３（＋９．１１） 出所：MINKABU PRESS