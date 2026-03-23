・ＮＹダウ４５５７７．４７（－４４３．９６） 高値４６０６８．３１ 安値４５３６９．３９ ・Ｓ＆Ｐ５００６５０６．４８（－１００．０１） ・ナスダック総合指数２１６４７．６１（－４４３．０８） 出所：MINKABU PRESS