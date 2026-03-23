２０日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比４４３．９６ドル安の４万５５７７．４７ドルと３日続落した。中東情勢の不透明感が重荷となり、下げ幅は一時６００ドルを超えた。利下げ観測も後退し、米長期金利が上昇したことも主力株の売りを促す要因となった。 ボーイング＜BA＞やホーム・デポ＜HD＞が冴えない展開。オラクル＜ORCL＞が株価水準を切り下げ、コーニング＜GLW＞やナビゲーター