【ラ・リーガ第29節】(サンティアゴ・ベルナベウ)R・マドリー 3-2(前半0-1)A・マドリー<得点者>[R]ビニシウス・ジュニオール2(52分、72分)、フェデリコ・バルベルデ(55分)[A]アデモラ・ルックマン(33分)、ナウエル・モリーナ(66分)<退場>[R]フェデリコ・バルベルデ(77分)<警告>[R]Thiago Pitarch(63分)[A]ジョニー・カルドーゾ(27分)、マッテオ・ルッジェーリ(36分)、ダビド・ハンツコ(61分)、マルコス・ジョレ