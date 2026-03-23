マイアミ・オープン大会期間：2026年3月23日～2026年3月30日開催地：アメリカ マイアミ, フロリダコート：ハード（屋外）結果：[マチェロ デモリナー / マルティン ダム] 1 - 2 [アレハンドロ タビロ / トマス マルティン エチェベリ] 試合の詳細データはこちら≫ マイアミ・オープン第6日がアメリカ マイアミ, フロリダで行われ、男子ダブルス1回戦で、マチェロ デモリナー