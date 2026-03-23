本日3月23日（月）よる10時から日本テレビ系で放送の「月曜から夜ふかし」。今夜のラインナップは、「街行く人に卒業したものを聞いてみた件」「全国のご当地問題を調査した件」を予定している。療養中のため今週もマツコ・デラックスはお休み。マツコの席に置かれた巨大ダルマに村上信五は「よう見たら…似てきたよな？」「14年やってきてやっとダルマの有効活用できたやん！」と笑いを誘う。「街行く人に卒業したものを聞いてみ