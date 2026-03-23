米男子ゴルフのバルスパー選手権は22日、フロリダ州パームハーバーのイニスブルック・リゾート（パー71）で最終ラウンドが行われ、25位で出た久常涼は71で回り、通算2アンダー、282の30位だった。70の平田憲聖、72の金谷拓実はともにイーブンパーの46位に終わった。68をマークしたマシュー・フィッツパトリック（英国）が通算11アンダーで今季初、ツアー通算3勝目を挙げて優勝賞金163万8千ドル（約2億6200万円）を獲得した。1