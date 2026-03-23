【牧元一の孤人焦点】NHK連続テレビ小説「ばけばけ」が3月27日に最終回を迎える。大きなヤマ場を前に、ここまで主人公・トキを演じて来た郄石あかり（23）の役者としての魅力を、改めて演出の松岡一史さんに尋ねた。──なぜ郄石さんがトキ役だったのでしょうか？「最終オーディションの時、郄石さんに鬘をつけ着物を着てもらったんです。僕らはスタジオで待っていたのですが、郄石さんが扉を開け