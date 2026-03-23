きょうエンゼルスとのオープン戦米大リーグ・ドジャースは22日（日本時間23日）、エンゼルスとのオープン戦を行う。メジャー開幕まであとわずか。投打の躍動が期待される大谷翔平投手がこの日、さっぱりした髪型で登場した。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表での活動を終え、メジャー開幕に向けて調整を進める大谷。この日は長く伸びた髪を切り、さっぱりしてグラウンドに姿を見せた。襟足もずいぶん短く