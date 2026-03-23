第98回選抜高校野球第98回選抜高校野球（甲子園）第4日は22日、1回戦の第3試合で山梨学院は長崎日大と対戦し、5-3で山梨学院が勝利した。投打で注目の今年のドラフト1位候補・菰田陽生投手が（3年）が初回に先制ソロを放った。左翼席への特大アーチにプロ野球ファンはSNSで「うちに来ないか」などの“オファー”の大合唱となっている。初球から迷いなくフルスイングした。「2番・一塁」でスタメン出場。1回1死、長崎日大先発の