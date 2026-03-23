◆センバツ第５日▽１回戦東北―帝京長岡（２３日・甲子園）帝京長岡（新潟）と激突する東北は、当時３年のダルビッシュ有（現・パドレス）を有した０４年の第７６回大会以来遠ざかる春白星を狙う。我妻敏監督（４３）は試合前に取材に応じ「いつも通りの雰囲気でやれている。後半が勝負どころになってくると思います」と静かに闘志を高めた。相手チームを率いる元日本ハムの芝草宇宙（ひろし）監督（５６）は、帝京（東