最近、硬い食べもの避けていませんか? 人生100年とも言われる時代、できるだけ元気に長生きしたい―。誰もが願う健康長寿の鍵の一つとして、「噛むこと」が注目されている。 【写真】2つ以上当てはまったら要注意!オーラルフレイルのセルフチェック シニア世代になると「硬いものが食べづらくなった」と感じる人は少なくない。こうした変化は、口の機能が衰える「オーラルフレイル」のサインの一つとされる