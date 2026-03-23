最近、硬い食べもの避けていませんか? 人生100年とも言われる時代、できるだけ元気に長生きしたい―。誰もが願う健康長寿の鍵の一つとして、「噛むこと」が注目されている。 【写真】2つ以上当てはまったら要注意!オーラルフレイルのセルフチェック シニア世代になると「硬いものが食べづらくなった」と感じる人は少なくない。こうした変化は、口の機能が衰える「オーラルフレイル」のサインの一つとされる
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. ホルムズ海峡へ自衛隊派遣 検討
- 2. 笠井信輔「いろんな女性と」告白
- 3. ハイブラ店員 パパ活女子を煽る
- 4. ADHDの治療薬 国内で数量不足
- 5. 小1ののちゃん 中学生級の学力も
- 6. 有吉 フワちゃんTV出演に疑問
- 7. 生活保護世帯 18歳女性の苦悩
- 8. 教員免許なし 異動で突如校長に
- 9. 星街すいせい 個人事務所を設立
- 10. あおり運転の高級車が去った理由
- 1. ホルムズ海峡へ自衛隊派遣 検討
- 2. 笠井信輔「いろんな女性と」告白
- 3. ハイブラ店員 パパ活女子を煽る
- 4. ADHDの治療薬 国内で数量不足
- 5. 教員免許なし 異動で突如校長に
- 6. 高市氏の断りの口実「嫌ですね」
- 7. 斉藤被告の裁判 被害者の母証言
- 8. 埼玉でクルドの祭り 市議ら妨害
- 9. 「完全に封鎖」トランプ氏に警告
- 10. 6月は「近年では珍しい梅雨」か
- 1. 生活保護世帯 18歳女性の苦悩
- 2. ひろゆき氏 首相の行動「下品」
- 3. 堀江貴文氏が強調「命に関わる」
- 4. 心の病で妻失い「二重の苦しみ」
- 5. 橋下徹氏「妻は新聞で知った」
- 6. 読売とAIが分析 対日批判を分析
- 7. カゴ83個盗む 常習犯更生の限界
- 8. 土屋太鳳、吉田鋼太郎とCM初共演
- 9. 子が運転→言い訳する親に制裁
- 10. 高市首相の「認識」米側が理解
- 1. トランプ氏 訃報に「うれしい」
- 2. ドバイで発見の美女 計10回手術
- 3. 「日本窮地脱するの不可能」指摘
- 4. 路上痴態で逮捕…動画拡散、中国
- 5. ヘッドホン使わぬ乗客に注意
- 6. カラオケで勉強 留学生が驚愕
- 7. 米「イラン発電所を壊滅させる」
- 8. イラン 日本船巡り関係国と疎通
- 9. 露疑惑の捜査官死去「うれしい」
- 10. 台湾総統「原発ゼロ」の考え
- 1. 路線バスの「ヲタ席」消えたワケ
- 2. イラン 日本関連船舶の通過確認
- 3. 青春18きっぷ改悪 取り巻く変化
- 4. 介護休業 復帰後の収入減に絶望
- 5. ミスド 清掃会社が運営のワケ
- 6. 会社を倒産させた社長の末路
- 7. 釧路市が「廃墟化」致命的な欠陥
- 8. 賃貸にした実家「地域の汚点」に
- 9. ネット銀行 高金利ランキング
- 10. 「未経験のふりして」驚愕の理由
- 1. 年会費2.2万円 最強クレカとは
- 2. コーヒーやお茶を毎日飲む人は、認知症になりにくい可能性がある：研究結果
- 3. 薄さ6mmの衝撃。板チョコみたいなXiaomi新作が「モバ充のかさばり」を完全攻略した
- 4. このPCケースでガジェット断捨離を。厳選9ポートとPCスタンド、マウスパッドまで網羅
- 5. YouTube毎日投稿を2ヶ月続けたリアルな結果とは？チャンネル登録者数の推移をLINE専門家が赤裸々告白
- 6. ついにyt-dlpのYouTubeダウンロード機能をフル活用するにはDenoなどのJavaScriptランタイムが必要に、インストール手順はこんな感じ
- 7. 横開きな新フォルダブルスマホ「OPPO Find N6」が発表！“折り目なし”と2億画素ハッセルブラッドカメラで完成形に。日本での発売も期待
- 8. GPD、6インチの小型端末「GPD MicroPC」を公開。仕様を抑えたネットワーク技術者向け端末
- 9. メルカリ梱包資材がファミマで販売開始 セブンやローソンに続き
- 10. LUMIX製品ページのストックフォト問題、差し替えや追記の件数を明らかに
- 11. 「2026年リリース」と噂されている、期待のガジェットたち
- 12. 日本製鉄、純チタンスクラップの再資源化スキームを構築 - 旭化成・日鉄物産と協業
- 13. LEDライトをスポットライトにする「プロジェクションレンズ」新製品 4種類の照射角をレンズ交換で変更
- 14. ミニPCのストレージを増設してみた＆増設中にWi-Fi用の線が抜けたらこうやって戻す
- 15. 被害を受ける前に対策すべし！ サイバーセキュリティクラウドの新「攻撃遮断くん」
- 16. 24-3000mm！光学125倍の化け物コンデジ「COOLPIX P1000」をニコンファンミーティングで試す
- 17. 「Mac mini」が4年ぶりアップデート、CPUは最大6コア＆メモリは最大64GBに大幅強化
- 18. 通話アプリ「POPOPO」発表会――佐藤健やGACKT、川上氏が語るPOPOPOが目指す方向と期待とは
- 19. バーガーキング『ワンパウンダーチャレンジ2026』開幕 / 幅広座面と3Dアームレストを搭載した回転座椅子【まとめ記事】
- 20. Sitecore社CPO Roger Connolly氏が語るAI時代のマーケティング / Shark、携帯型“冷却デバイス” ChillPillを投入【まとめ記事】
- 1. 重大な非行判明…騎手騎乗停止に
- 2. りくりゅう あわや金メダル紛失
- 3. 大谷 身長が「1m93cm」に修正
- 4. 大谷「最高の栄誉」受賞の可能性
- 5. 由伸はエースじゃない 苦言殺到
- 6. G甲斐 開幕2軍スタート決定
- 7. 木原龍一 大谷翔平巡りジレンマ
- 8. 上坂すみれに通告「腕を狙う」
- 9. 高校野球で歴史的得点 高知農
- 10. 藤澤の敬意に驚き「初めて見た」
- 1. 小1ののちゃん 中学生級の学力も
- 2. 有吉 フワちゃんTV出演に疑問
- 3. 星街すいせい 個人事務所を設立
- 4. クックパッド 新機能に批判の声
- 5. YOASOBIが心配…不安ムード漂う
- 6. YOU 今後の恋愛は「無理」と断言
- 7. 岸田元首相が番組出演、自虐も
- 8. 天皇陛下 甥と姪へ「激励」か
- 9. 首相の写真「AI加工かと思った」
- 10. 前田敦子明かす 元夫との現在
- 1. もはや新番組? ラヴィットに異変
- 2. スタバ 新スタイルのカフェ開店
- 3. 3分で脂肪を燃やすワークアウト
- 4. 40歳過ぎを「おばさん」失礼?
- 5. 【漢字クイズ】「苔縄」はなんて読む？「苔」で止まる人続出！
- 6. 離婚宣告された妻 高笑いした訳
- 7. 「娘がパパ活」旧友の投稿が波紋
- 8. 毎朝4分で効率よく筋トレ習慣化
- 9. ZARAの「上品ドレープ」アイテム
- 10. 夫婦間の「静かな距離」正体は