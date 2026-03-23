映画「ラ・ラ・ランド」や「バービー」などで知られる俳優のライアン・ゴズリングが、マーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)で「ゴーストライダー」を演じる可能性について、「いくつかの話し合いがあった」と明かした。ライアンは以前から、スタントマンから悪魔のハンターとなるジョニー・ブレイズ役への意欲を公言しており、希望は「まだ消えていない」という。 【写