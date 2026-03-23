イラン軍は米国がイラン発電所を破壊すれが再建されるまでホルムズ海峡を完全に封鎖すると警告した。イラン軍を統合指揮するハタム・アル・アンビヤ中央司令部のゾルファガリ報道官は22日（現地時間）、「イランの発電所を狙った米国の脅迫が実行されればホルムズ海峡は完全に閉鎖され、発電所が再建されるまで開かれない」と明らかにした。また「シオン主義政権（イスラエル）のすべての発電所、エネルギーインフラ、情報通信技術