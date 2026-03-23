米国のドナルド・トランプ大統領が9年ぶりの中国訪問を延期した背景には、イラン戦争以外にも複数の要因が複合的に絡んでいたという分析が出た。会談の交渉過程での不協和音、すれ違う期待、回答のない提案などが地政学的な逆風と重なり、「1カ月程度」延期されたという主張だ。トランプ氏の訪中に関連し、中国の学者は、年内にトランプ大統領が中国を訪問さえすれば、米中関係の「吉兆」であると分析した。21日、香港サウスチャイ