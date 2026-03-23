ドイツが日本との軍事協力を強化するため相手国の領土内での兵力運用を容易にする新しい協定の締結を提案した。ドイツのピストリウス国防相は22日（現地時間）、小泉進次郎国防相と日本海上自衛隊横須賀基地で共同記者会見を行い、いわゆる「円滑化協定（Reciprocal Access Agreement）」の導入を推進すると明らかにしたと、ポリティコ欧州版が伝えた。ピストリウス国防相はこの協定について「両国間の兵力の交流を円滑にし、行政