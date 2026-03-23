リニアに魅了された県知事昭和末のバブル華やかなりし頃、今では想像もつかない壮大なプロジェクトが各地で構想されていました。その一つが、大宮〜成田空港間のリニア整備構想です。存在さえ忘れ去られたリニア計画は、どのようなものだったのでしょうか。【5案】大宮〜成田空港リニアの構想ルートを見る（地図）この構想を推進したのは当時の埼玉県知事、畑和（はた・やわら）です。畑は戦前、歩兵第3連隊に2等兵として所属