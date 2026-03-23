ハナマルキは2月上旬、東京都杉並区の小学校跡地を活用した科学体験施設「未来をつくる杉並サイエンスラボ IMAGINUS」で出張みそ作り体験イベントを開催した。長野県伊那市の同社「みそ作り体験館」でしか体験できない特別プログラムを実施。事前予約で満員となった親子連れを中心とする約40組が、発酵のメカニズムを学びながら自分だけのみそ作りに挑戦した。当日は「みそ作り体験館」館長が講師として登壇し、発酵と腐敗の