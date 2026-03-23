全日本空輸（ANA）とシンガポール航空は、マレーシア民間航空局（CAAM）に独占禁止法の適用除外を申請した。両社は2025年4月17日に共同事業契約を締結。日本とシンガポール、オーストラリア、インド、インドネシア、マレーシアを対象市場としており、運賃や販売、マーケティング、ネットワーク、スケジュールなどの商業活動を共同で実施する。申請で両社は、運航効率の向上と接続性の強化が図れるとしており、選択肢の拡充や競争力