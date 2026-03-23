宅配ピザチェーン『ドミノ・ピザ』から、春の期間限定メニューが登場する。2026年3月23日から売り出されるのは、「あさりと桜えびの春クワトロ」。旬と王道が組み合わさった贅沢ピザとは、いったいどんなメニューなのか。2026年春だけのよくばりクワトロ春の旬と愛され続ける王道と掛け合わせたという今回の期間限定商品。4つのフレーバーが楽しめるよくばりピザだ。2026年3月23日〜期間限定発売「あさりと桜えびの春クワトロ」