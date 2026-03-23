子どもに算数が得意になってほしいと思う親は多い。それゆえ、春休みに先どり計算ドリルをやらせようと意気込む親もいるだろう。これまで何千、何万という親子を見てきた花まる学習会代表の高濱正伸先生は計算ドリルをさせるより大事なことがあると言う。そんな高濱先生が「感動した！ これをやればほんとうに算数が好きになって頭が良くなっちゃう！」と絶賛する書籍『たった1日で誰でも開成・灘中の算数入試問題が解けちゃう本』