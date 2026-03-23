札幌延伸が大幅に遅れている北海道新幹線について、鈴木知事はおととい（21日）工事が難航している、道南の渡島トンネルの掘削現場を視察しました。鈴木知事が視察したのは、渡島トンネル・台場山工区です。掘削中に土砂が流入するなど崩れやすい地盤が工事を難航させていて北海道新幹線の札幌延伸の最大の難所となっています。鈴木知事は現場責任者から工事の進捗状況を入念に確認していました。（鈴木知事）「安全最優先としなが