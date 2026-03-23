タレントで実業家の板野友美（34）が23日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。温泉の絵文字を添えた板野。落ち着いた雰囲気の旅館での写真をアップした。浴衣、すっぴんのようなナチュラルな雰囲気で食事を楽しむ様子を披露。ファンからは「1枚目見た瞬間にキュンってなりました！」「良い雰囲気」「素晴らしい」「ともちん笑顔めちゃくちゃ可愛いな」「可愛すぎます」などのコメントが寄せられた