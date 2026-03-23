豆腐や厚揚げは、栄養価が高くてヘルシー。家計にも身体にもやさしいのが魅力です。焼く、煮る、炒めるなど調理の幅も広く、食べごたえがあって満足度は十分。1人分200円未満で作れるレシピをお届けします。【写真】お手ごろ価格でお肉のような満足感！「厚揚げ」レシピ「豆腐」おかずレシピ消化がよく、コスパも優秀。味しみ抜群でアレンジ自在。冷やしても温めてもおいしく、コクのある食材や調味料を組み合わせれば、メイン