東奥日報社（青森市）は23日、関連会社の東奥日報印刷センター（青森市）で、同日付の朝刊から毎日新聞の印刷を開始したと明らかにした。配達地域は青森県と秋田県の全域で、これまで毎日新聞グループホールディングス傘下の東日オフセット（青森市）が印刷していた。東奥日報社は2025年7月、毎日新聞社と印刷の受託で基本合意し、実施に向けた調整を進めていた。