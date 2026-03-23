人気レースクイーンの央川かこ（31）が23日、自身のインスタグラムを更新。黒＆黄のボディースーツ・コス姿を披露した。「スーパー耐久シリーズ開幕戦HitotsuyamaRacingはST-3クラス2位でした」とチームの成績を報告。黒＆黄色のボディースーツ・コスチューム姿の写真をアップし「開幕戦からたくさんの方に会いにきてもらえて改めて今シーズンも頑張ろうと思えたので、一緒に楽しい1年にしましょうアンバサダーも神メ