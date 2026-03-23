演歌歌手の竹島宏が２２日、大阪府・新歌舞伎座で「竹島宏２５周年の入り口ＪｅｗｅｌＢｏｘ〜トパーズ〜」を開催した。今年はデビュー２５周年を迎える記念イヤーでもあり、年男でもある。「今年はこれまでやってみたいと思っていたけれど、なかなか踏み出せなかったことにチャレンジしていきたい一年にしていきたいと思っています」と周年へ思いを語った。今回の公演は昨年に続き、自身２度目の新歌舞伎座での単独公