「かっこいい！」という言葉は、男性のテンションを上げることができる褒め言葉の一つです。この「かっこいい！」という褒め言葉は、外見だけではなく、さまざまな状況で活用できます。そこで今回、みなさんに褒め上手になっていただくために、「『かっこいい！』を使った褒め言葉９パターン」をご紹介させていただきます。【１】「素敵なお店を知っていて、かっこいい！」素敵なお店に案内されたときのパターンです。一生懸命、お