Netflixのアニメーション映画『K-POPガールズ！デーモン・ハンターズ』が、世界最高の権威を持つ映画授賞式で新たな歴史を刻んだ。「第98回アカデミー賞授賞式」において、長編アニメーション賞と主題歌賞で“2冠”に輝いた。【画像】「また文化盗んだ」『鬼滅』超え『KPOPガールズ』にイチャモンK-POPと韓国文化を題材にした作品が、世界的な授賞式で認められたという点で、その意味は極めて大きい。しかし、栄光の瞬間は、長くは