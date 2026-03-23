好意を寄せていた同僚に「異動」の辞令が下されたら、「これでお別れか…」とガックリきてしまうもの。しかし、状況をポジティブにとらえれば、「部署が離れるからこそ実行できる迫り方」が見えてくるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性82名に聞いたアンケートを参考に「気になる同僚女性が異動…状況を逆手に取ったアプローチ」をご紹介します。【１】「これでほかの同僚にバレる危険が減った！」と交際を申し