サッカーＪ１・Ｃ大阪はこのほど、チームＯＢで現在はアンバサダーを務める丸橋祐介氏が大阪市北消防署の「一日消防署長」に就任することを発表した。３月２３日午後１時１５分からＪＲ天満駅前で、北消防署とのコラボチラシの配布を行う。同チームでは先日、元日本代表の森島寛晃会長が大阪市消防局を視察訪問し、市民の安全・安心を守るパートナーとして連携を深めた。今回はこの取り組みの一環として、大阪市北消防署、天神