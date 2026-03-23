◆米大学野球スタンフォード大―ユタバレー大（２２日、米カリフォルニア州スタンフォード＝サンクンダイヤモンド）スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（２年）が２２日（日本時間２３日）、本拠のユタバレー大戦に「１番・一塁」でスタメン出場し、２試合連続となる７号本塁打を放った。麟太郎は０―８の３回２死一塁で左翼線へ適時二塁打。この回４点を返す先陣を切った。４回は四球で出塁。５回の第４打席で、無死二塁