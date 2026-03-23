「オープン戦、広島５−５ソフトバンク」（２２日、マツダスタジアム）広島がオープン戦最終戦を引き分け、６勝１１敗１分けの１０位で終えた。先発の栗林良吏投手は３回４安打３失点で降板。二回に３点を失うも、三回は近藤、牧原大、柳田を三者連続三振。登板が予定されている開幕３戦目の２９日・中日戦（マツダ）へと向かう。デイリースポーツ評論家の安仁屋宗八氏は「失点した次の回に、気持ちを切り替え無失点で終えられ